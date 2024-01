La chanteuse Adele, absente d'Europe depuis 2016, revient sur scène à Munich

Adele est l'une des artistes pop les plus célèbres et populaires au monde. Elle a reçu de nombreuses récompenses très convoitées comme les Grammy Awards et les Golden Globes.

Les albums, les singles et les clips d'Adele se vendent à des millions d'exemplaires et sont parfois visionnés des milliards de fois sur Internet.

Des chansons comme "Someone Like You" et "Rolling in the Deep", issues de son album "21" sorti en 2011, ont été écoutées plus d'un milliard et demi de fois chacune sur la plateforme musicale Spotify.