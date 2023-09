La Fête de la BD s'amarre à Tour & Taxis pour le week-end

La Fête de la BD débarque ce vendredi à Bruxelles pour faire le plein de rêverie et d'énergie au fil des cases. Pendant trois jours, les bédéphiles zigzagueront entre les stands des éditeurs et les près de 200 séances de dédicaces à la Gare maritime, sans oublier de faire escale au pavillon international pour mettre l'encre à d'autres horizons. Ateliers, rencontres et expositions rythmeront ce rendez-vous gratuit pour petits et grands.