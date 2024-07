Les Fêtes de Gand font carton plein et connaissent des affluences record: comment en assurer la sécurité?

Afin de répartir correctement le flux de personnes et d'éviter les situations dangereuses, toutes les places de la Cité des Comtes, à l'exception de celles du Vlasmarkt et Sint-Jacobs, sont restées ouvertes au public une heure de plus par "mesure de sécurité", a indiqué l'échevin des Fêtes Bram Van Braeckevelt. Matto Langeraert, porte-parole de la police, a souligné qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle.

"Le week-end dernier, il y a également eu beaucoup de visiteurs, mais les festivités étaient davantage réparties dans la ville." De nombreux badauds se sont attroupés pour assister au cortège des Stroppendragers (porteurs de corde), lors duquel les Gantois commémorent une part de leur histoire.