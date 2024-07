Record d'affluence vendredi aux Fêtes de Gand

Afin de répartir correctement le flux de personnes et d'éviter les situations dangereuses, toutes les places de la Cité des Comtes, à l'exception de celles du Vlasmarkt et Sint-Jacobs, sont restées ouvertes au public une heure de plus par "mesure de sécurité", a indiqué l'échevin des Fêtes Bram Van Braeckevelt.

Matto Langeraert, porte-parole de la police, a souligné qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle. "Le week-end dernier, il y a également eu beaucoup de visiteurs, mais les festivités étaient davantage réparties dans la ville."