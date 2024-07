Les mines japonaises de Sado ajoutées à la liste du patrimoine mondial de l'Unesco

Les plus anciennes mines de l'île de Sado, en face de la côte nord-ouest du Japon, auraient commencé à être exploitées dès le XIIe siècle et le site est resté en activité jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Elles accueillent dorénavant des touristes.

L'Unesco a ajouté samedi à sa liste du patrimoine mondial d'anciennes mines japonaises d'or et d'argent, où des travailleurs forcés sud-coréens avaient été exploités, après que Séoul a levé ses objections à cette inscription.

Pour le Japon, le site méritait de rejoindre la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en raison de sa longue histoire et de son remarquable héritage de l'époque préindustrielle.

L'Unesco a confirmé samedi lors de la réunion de son comité à New Delhi, l'inscription de ces mines, dont la candidature mettait en avant la préservation archéologique des "activités minières et de l'organisation sociale et du travail".

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait accepté l'inscription "à condition que le Japon mette fidèlement en œuvre la recommandation (...) de refléter l'histoire complète du site de la mine d'or de Sado et prenne des mesures à cette fin".

"L'inscription a été le résultat de 14 années d'efforts", a souligné sur le réseau social X le Premier ministre japonais Fumio Kishida.