Festival de Cannes 2024: voici ce qu'il faut retenir de cette 77e édition

Entre temps forts, polémiques attendues et jamais venues et perdants du palmarès, retour sur la 77e édition du Festival de Cannes qui a décerné la Palme d'or à "Anora" de Sean Baker.

Des références discrètes au conflit entre l'armée d'Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza sont apparues, sous forme de badges. Et Cate Blanchett a soulevé un pan de sa robe, verte en dessous, ce qui a été interprété comme un rappel des couleurs du drapeau palestinien.

"The Apprentice", sur les jeunes années de Trump a en revanche créé la polémique et de possibles poursuites judiciaires, mais a laissé de marbre le jury.

Quant au retour de Gilles Lellouche avec sa fresque amoureuse, musicale et violente, l'un des plus gros budgets du cinéma français, l'"Amour ouf", fait plouf. Il se rattrapera probablement en salles.

Cannes féministe?

L'ambiance a clairement changé à Cannes, qui a ouvert avec une cérémonie 100% féminine et mis à l'agenda les violences sexuelles avec le court-métrage de Judith Godrèche.

Côté compétition, le Festival était mal parti, avec uniquement quatre réalisatrices en lice pour succéder à Justine Triet, contre sept l'an dernier. Au final, deux d'entre elles sont au palmarès de Greta Gerwig et de ses jurés. La Française Coralie Fargeat a décroché le prix du scénario pour son film d'horreur féministe "The Substance". Et à seulement 38 ans, la réalisatrice indienne Payal Kapadia repart avec le Grand prix, juste derrière la Palme d'or: une façon de pousser les nouvelles voix féminines du 7e art, en dehors des Etats-Unis et de l'Europe.

Hors compétition, les premiers pas derrière l'écran d'actrices comme la Française Noémie Merlant ont aussi donné de sérieux coups de balai au patriarcat.

Lucas, héritier de Méliès

Avec une Palme d'or d'honneur remise par Francis Ford Coppola à Lucas, Cannes a mis en lumière deux des plus grand "faiseurs" du 7e art. Et répare aussi une injustice, car Lucas, 80 ans, n'a jamais eu d'Oscar, se contentant d'une statuette honorifique.

Coppola, 85 ans, deux Palmes d'or pour "Conversation secrète" et "Apocalypse now", a inscrit dans son discours Lucas dans la généalogie du cinéma. L'auteur du "Parrain" a cité la France, "pays où est né le cinéma", pays de Georges Méliès. La saga "Star Wars" peut se voir comme le descendant de "Le voyage sur la lune" (1902), matrice des films de science-fiction.

À propos de films de science-fiction, Coppola a aussi taclé l'ingratitude des studios américains que lui et Lucas ne portent pas dans leur cœur.