La Russie dit avoir arrêté des auteurs présumés de l'attaque ayant fait au moins 115 morts

Kiev, qui avait nié toute implication dès vendredi soir, a rejeté les accusations russes "absurdes" samedi. "L'Ukraine n'a pas le moindre lien avec l'incident", a martelé le conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak.

Le président russe s'est entretenu avec des dirigeants étrangers et a remercié les secouristes dans un communiqué écrit vendredi, mais il ne s'est pas exprimé publiquement sur l'attaque contre le Crocus City Hall, la plus meurtrière dans le pays depuis une vingtaine d'années et la plus sanglante en Europe à avoir été revendiquée par l'EI depuis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Le Kremlin a annoncé samedi "l'arrestation de 11 personnes, dont quatre terroristes impliqués dans l'attentat".