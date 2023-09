"LaRoy", de Shane Atkinson, primé au festival de Deauville

Deauville a ainsi dû dire adieu aux participations annoncées de Natalie Portman et Jude Law, tout comme celles de Joseph Gordon-Levitt et Peter Dinklage.

Malgré tout, le festival avait souhaité maintenir sa programmation, avec tout de même la présence des réalisateurs qui ne sont pas partie prenante dans cette grève historique, commme Todd Haynes ("May December" avec Natalie Portman et Julianne Moore), Rebecca Miller ("She came to me", avec Peter Dinklage, Marisa Tomei et Anne Hathaway) ou Jerry Schatzberg, 96 ans, à qui un hommage a été rendu.

Shane Atkinson avait lui aussi fait le déplacement jusqu'en Normandie pour défendre "LaRoy".