"Le Court en dit long" propose sa 31e édition en ses murs du 24 au 28 octobre

La programmation rassemble 23 réalisatrices et 24 réalisateurs, répartis en 7 programmes thématiques : films d'écoles et d'ateliers, premiers films, jouer et réaliser, films de genres, en famille, des réalisatrices, scènes de vies. Il s'agit de courts métrages produits et coproduits en Wallonie et à Bruxelles dans l'année.

La sélection rend compte de "la diversité des formes de création et des genres qu'explore la nouvelle génération de cinéastes ancrés en Wallonie et à Bruxelles", a indiqué Louis Héliot, responsable de la programmation cinéma.