Le Festival de Cannes lance une compétition d'œuvres immersives

Cette compétition "vise à mettre en valeur cette nouvelle génération d'artistes internationaux qui inventent et développent de nouvelles expériences narratives, en rupture avec le cadre bidimensionnel de l'écran cinématographique", explique un communiqué.

Pour cette première édition, "huit œuvres immersives seront sélectionnées par un comité composé de professionnels de l'industrie et des membres de l'équipe du Festival réunis autour du délégué général du Festival", Thierry Frémaux. Une sélection d'œuvres "non compétitives, exposant les liens entre expérience immersive et cinéma, complètera le dispositif", développent les responsables cannois.