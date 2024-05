L'acteur Laurent Lafitte quitte la Comédie-Française

"Il aura été pendant 12 ans un acteur et un camarade précieux pour la troupe et nous lui souhaitons tous et toutes beaucoup de bonheur et de réussite dans ses nouvelles aventures", a-t-il ajouté.

Passé par le cours Florent et le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Laurent Lafitte était entré à la Comédie-Française en tant que pensionnaire le 08 janvier 2012.

Il s'y illustre notamment dans le rôle de Mamimine dans "Le Mariage de Gogol" par Lilo Baur, Démétrius dans "Le Songe d'une nuit d'été" de Shakespeare, André Jurieux dans "La Règle du jeu" mis en scène par Christiane Jatahy ou encore Dom Juan dans la pièce éponyme de Molière.