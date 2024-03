Le groupe de rock Deep Purple en concert le 28 octobre à Forest National

Deep Purple fait partie de la sainte trinité du hard rock britannique avec Black Sabbath et Led Zeppelin. Le groupe fait de la musique depuis presque six décennies maintenant et a sorti 22 albums, avec des tubes planétaires tels que "Smoke on the Water", "Highway Star" et "Child in Time". Le batteur Ian Paice est le seul membre restant de la formation originale.

Les tickets pour le concert seront mis en vente le 22 mars à partir de 11h00 via le site du géant de la billetterie livenation.be. Le prix des places oscille entre 51,10 et 62,60 euros.