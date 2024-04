Le guitariste et producteur Jean-Marie Aerts, connu comme ancien membre du groupe T.C. Matic, est décédé, a indiqué dimanche son épouse. Âgé de 72 ans, il s'est éteint "après une longue et courageuse bataille."

Le musicien, bras droit d'Arno durant des années, a produit plus de 200 albums belges et internationaux et est resté actif jusqu'à la fin. Il a notamment contribué à la récente représentation de danse d'Anne Teresa De Keersmaeker "Exit Above".