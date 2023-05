Le livre "Sale flic" dévoile une enquête journalistique de cinq ans menée sur la police

Le livre "Sale Flic" de Philippe Engels et Thomas Haulotte, paru fin avril, retrace une enquête menée par les deux journalistes ces cinq dernières années sur la police belge. Sa parution intervient quelques jours avant celle de "Flic de m*rde", qui paraîtra mercredi dans le cadre de la campagne de sensibilisation du syndicat de police SLFP sur les violences envers la police.

"Sale Flic" se penche sur les débordements de la police, notamment le 24 janvier 2021, lorsqu'une manifestation dégénère à Bruxelles et que les autorités arrêtent les manifestants en masse, dont de nombreux mineurs. Plusieurs témoignages dénonceront des passages à tabac et des insultes sexistes et racistes dans les cellules des casernes d'Etterbeek.

Les journalistes mettent également en exergue un sentiment d'impuissance de nombreux représentants des forces de l'ordre qui ne parviennent plus à lutter contre le crime organisé. Ils notent aussi les dérives racistes et violentes au sein de la police. Certains quittent le métier, d'autres se suicident face au stress accumulé. Les auteurs reviennent aussi sur les agents tués dans l'exercice de leur fonction ces dernières années.