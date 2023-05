Le monde de la culture dit "adieu" à Philippe Sollers, mort à 86 ans

"Joyau unique de la littérature", "infatigable animateur de la vie intellectuelle" à la "joie contagieuse", l'écrivain provocateur et médiatique Philippe Sollers est décédé vendredi à l'âge de 86 ans, suscitant une vague de réactions dans le monde de l'édition et au-delà.

Cet auteur de plus de 80 romans, essais et monographies, directeur de revues et longtemps habitué des plateaux de télévision était un "amoureux des beaux-arts, de la musique et des lettres célébrant le sacré d'ici-bas", écrit Gallimard, saluant un homme "épris de liberté".

"L'infatigable animateur de la vie intellectuelle et littéraire qui créa et anima avec ses amis les revues +Tel quel+ (1960) et +L'infini+ (1983), l'auteur d'une œuvre romanesque novatrice et anticonformiste et d'essais critiques à la sensibilité universelle, l'ami furtif et attentif qui n'a jamais renoncé à dire que +le bonheur est possible+, a rejoint +la vérité du grand merveilleux silence+", poursuit la maison d'édition.

Et d'ajouter : "Je suis venu, j'ai vécu, j'ai rêvé", en référence à l'un des derniers ouvrages du défunt, "Agent Secret" (2021).