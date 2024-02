Le Pukkelpop étoffe son affiche de neuf nouveaux noms

Le Pukkelpop a ajouté mercredi neuf nouveaux noms, étoffant encore un peu plus l'affiche de ce festival qui se tiendra du 16 au 18 août à Kiewit (Hasselt).

Le rappeur et chanteur britannique J Hus, l'un des pionniers du genre Afroswing, fera également danser la foule le 16 août, tout comme l'artiste de drum-'n-bass, Hedex, et Romy, connue pour être membre du groupe de rock The xx.

Le groupe d'indie rock Inhaler, dont le chanteur et guitariste n'est autre qu'Elijah Hewson, le fils du leader de U2 Bono, viendra présenter son deuxième album le 16 août. Le même jour, un autre groupe originaire de Dublin ravira les amateurs de post-punk : Fontaines D.C.

Fred Again, Stormzy, Jorja Smith, Soulwax, Denzel Curry et Sigma se produiront également le vendredi. Le groupe de métal belge Amenra, les groupes de musique électronique berlinois Brutalismus 3000 et anglais Enter Shikari, ainsi que le groupe de punk celtique Flogging Molly feront se déhancher les festivaliers le samedi.

La journée de dimanche s'étoffe, elle, avec les groupes Crystal Fighters, The Haunted Youth et Sugababes.

Ces noms s'ajoutent à ceux déjà annoncés, dont Charlotte de Witte, Sam Smith, Queens of the Stone Age ou encore The Offspring.