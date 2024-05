Le rappeur P. Diddy s'excuse après une vidéo le montrant violent contre son ex-compagne

"Je suis vraiment désolé", ajoute-t-il.

Le rappeur et producteur de 54 ans, qui se fait aussi appeler "Puff Daddy" et "P. Diddy", a été rattrapé depuis 2023 par plusieurs accusations de viols, d'exploitations sexuelles et de violences physiques et psychologiques.

Parmi elles figure une plainte au civil déposée à New York en novembre par Cassie qui accusait son ex-compagnon d'un viol en 2018 et de "comportement violent" et "déviant" durant une décennie, comme des relations sexuelles forcées avec des hommes prostitués. L'affaire a finalement été réglée "à l'amiable" selon un accord confidentiel.