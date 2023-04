Leonardo DiCaprio en témoin vedette au procès d'un musicien des Fugees

Leonardo DiCaprio a témoigné lundi au procès d'un membre des Fugees, racontant comment ils se sont croisés aux "fêtes somptueuses" organisées par un financier malaisien au coeur d'un des plus vastes scandales de corruption au monde.

L'acteur de Titanic a ensuite été régulièrement invité par M. Low "sur des bateaux, dans des boîtes de nuit", avec d'autres célébrités dont parfois Pras Michel. Pour un Nouvel An, le Malaisien avait affrété un avion pour les emmener en Australie et revenir aux Etats-Unis, afin de fêter deux fois les douze coups de minuit.

La star de 48 ans a d'ailleurs rencontré celui qu'il percevait comme "un prodige de la finance" vers 2010 à une fête organisée à Las Vegas. Dans un sourire, il a avoué ne plus trop se rappeler de la seconde partie de soirée...

Au cours de leurs discussions, l'homme d'affaires avait demandé à Leonardo DiCaprio, qui possède sa propre boîte de production, s'il avait un projet en cours. "J'ai mentionné le Loup de Wall Street et des discussions ont commencé avec mes représentants afin qu'il finance le film".

Réalisé par Martin Scorsese, le long-métrage, sorti en 2013, raconte l'ascension puis la chute d'un courtier drogué et corrompu et a valu un Oscar à Leonardo DiCaprio.

Avant d'accepter cet argent, les avocats de la star, un détective privé et les autres studios impliqués dans le projet avaient mené une enquête sur M. Low et avaient donné "leur feu vert", a précisé l'acteur, qui n'est pas mis en cause par la justice.