Les guitares de Mark Knopfler mises aux enchères par Christie's fin janvier

La collection mise aux enchères comprend plus de 120 guitares et amplis et retrace les 50 ans de carrière du musicien. Elle inclut des instruments de renommée mondiale (Fender, Gibson, Gretsch et Martin), ainsi que des modèles fabriqués sur mesure par Rudy Pensa et John Suhr, ou d'autres encore confectionnés par des luthiers du monde entier.

Vingt-cinq pour cent des recettes seront reversés à des associations caritatives que Mark Knopfler soutient depuis de nombreuses années : la Croix-Rouge britannique, Tusk et Brave Hearts of the North East.