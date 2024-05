Les industries créatives connaissent une belle croissance, assure vendredi le CEO de la principale société de droits d'auteur du pays, Steven De Keyser, dans L'Echo et De Tijd. En 2023, la Sabam a vu ses perceptions augmenter de 6%. Mais ses membres ont perçu 16% de revenus en plus.

En 2023, la Sabam a perçu 173 millions d'euros de droits, en hausse de 6% par rapport à 2022 et de 31% par rapport à 2021. À cela, il faut ajouter 34 millions de rémunérations équitables pour les interprètes et les producteurs, contre 31 millions un an plus tôt. Soit un total de plus de 207 millions, en progression de 7% par rapport à l'exercice précédent.

C'est dans le "live" (concerts, festivals, représentations théâtrales…) que la croissance est la plus forte. Ces droits et la diffusion de musique via les médias et dans les établissements horeca et commerciaux pèsent 90% du total, contre 10% pour ceux générés via les plateformes (Spotify, Deezer, Netflix, Disney+...).

Mais la grosse satisfaction pour le CEO vient surtout de la répartition des droits pour les auteurs et autrices de la Sabam dont le montant a grimpé de 16% à 130 millions, auxquels il faut ajouter 30 millions pour les interprètes et les producteurs.