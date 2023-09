Les Nuits sonores reviennent pour une sixième édition à Bozar à la mi-octobre

Le festival de musiques expérimentales et alternatives Nuits sonores et le forum European Lab Brussels seront de retour à Bruxelles du 12 au 15 octobre, annonce mardi Bozar. La programmation de l'événement se veut "ouverte et exigeante dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale, mêlant musiques électroniques et contemporaines et valorisant autant les scènes internationales que locales".

Parmi les autres temps forts de ces Nuits sonores, on retrouvera le concert d'ouverture de Caterina Barbieri et David August le jeudi 12 septembre.

Pour cette édition 2023, Nuits sonores Brussels proposera pour la première fois "A night with", qui mettra à l'honneur les 13 et 14 octobre Richie Hawtin et HAAi, deux artistes majeurs des musiques électroniques qui proposeront alors au public d'entrer dans leurs univers musicaux respectifs.

Le label multidisciplinaire PAN, plateforme pour les artistes sonores contemporains et avant-gardistes, jouira lui d'une carte blanche lors de l'événement, à l'occasion de son 15e anniversaire.

"Lieux majeurs de la vie nocturne bruxelloise, C12 et l'intimiste C11 accueilleront des clubs mêlant artistes belges et internationaux, entre esthétiques techno et expérimentales, DJ sets et lives", promettent encore les organisateurs.

A noter qu'une place importante sera par ailleurs à nouveau accordée à la réflexion et au débat au cœur du festival avec le programme European Lab Brussels. Durant deux journées, ce forum prendra le pouls de l'écosystème des médias indépendants en Europe. L'objectif est de "rappeler l'importance de solidariser la cause des médias indépendants avec celle des structures culturelles indépendantes, confrontées aux mêmes pressions, entre appétit de grands groupes privés, surpuissance des GAFAM et ingérence politique", expliquent les organisateurs.