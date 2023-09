L'"étrange" château argentin qui captiva l'auteur du "Petit Prince"

Au fin fond du nord-est argentin, au milieu du vaste parc entourant un château en ruines, trône une statue du "Petit Prince" perché sur son astéroïde. Elle témoigne du séjour dans l'"étrange" demeure il y a près d'un siècle de l'écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry.

Nombreux sont les Argentins qui pensent que le pilote de l'Aéropostale s'inspira du lieu pour écrire le conte philosophique publié en 1943 à New York, puis trois ans plus tard en France, et traduit dans plus de 300 langues.