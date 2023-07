Madonna dit être "sur le chemin de la guérison" après une grave infection

Cette infection bactérienne a obligé la chanteuse à reporter sa tournée "The Celebration Tour", qui devait initialement se tenir de juillet à décembre en Amérique du Nord et en Europe, dont des dates à Paris et à Londres.

"Je me concentre à présent sur ma santé et à devenir plus forte, et je vous l'assure, je serai de retour avec vous dès que je le pourrais", a assuré la star lundi.

Son manageur Guy Oseary avait révélé fin juin l'infection "grave" contractée par la chanteuse et son hospitalisation en soins intensifs, tout en indiquant que sa santé était en voie "d'amélioration" vers un "rétablissement complet".

Madonna a indiqué que son objectif était de réaliser aux dates initialement prévues sa tournée européenne qui doit commencer le 14 octobre à Londres, et de replannifier pour ensuite les concerts annulés en Amérique du Nord.