Maison Fabre, un siècle d'histoire familiale dédié à la fabrication du gant

Des gants de Grace Kelly à ceux de l'armée, de la prospérité au dépôt de bilan, Maison Fabre, ganterie depuis quatre générations à Millau, dans l'Aveyron, a tout connu en cent ans d'une existence tumultueuse que l'entreprise célèbre cette année. "Ce métier, toute ma vie, j'ai trempé dedans": oeil espiègle et verbe facile, Louis Fabre, 83 ans, ne cache pas sa fierté de voir ses fils, Olivier, 51 ans, et Jean-Marc, 58 ans, poursuivre la saga débutée en 1924 par leur arrière-grand-père, Etienne.

"J'ai tout cédé aux enfants, je me suis fait engueuler par ma femme qui m'a dit: +Tu leur as filé une affaire quand même dangereuse+. Je lui ai répondu: +Si ça leur plaît ils vont continuer+ et ça leur plaît, je le vois bien, ça me fait plaisir." Maintenir en vie cette entreprise n'a pas été simple et demeure, un siècle après sa création, un "équilibre fragile", explique à l'AFP Olivier, au coeur de l'atelier situé dans le centre-ville de Millau. "On a juste gardé 200 m2 de cette manufacture qui a accueilli jusqu'à 350 personnes", souligne-t-il. Le reste de l'usine a été divisé en appartements.

Jusqu'aux années 1960, Millau, réputée capitale du gant et du cuir, en raison de sa tradition d'élevage d'agneaux, y a compté jusqu'à 80 entreprises dédiées. Il n'en reste plus que cinq dont Maison Fabre, la plus ancienne. - Haut de gamme - Le secteur n'a pas résisté à l'abandon progressif du port du gant, couplé à la concurrence d'autres pays, Chine en tête.