Moby célébrera le 25e anniversaire de son album "Play" au Sportpaleis en septembre

L'artiste américain Moby - Richard Melville Hall de son vrai nom - se produira la 21 septembre au Sportpaleis à Anvers, a annoncé mardi Live Nation. Il célébrera à cette occasion le 25e anniversaire de la sortie de son album iconique "Play", qui contient les titres "Porcelain" et "Why Does My Heart Feel So Bad". Il s'agit de l'album de musique électronique le plus vendu de tous les temps.