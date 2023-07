Mort de Sinead O'Connor, la chanteuse du tube "Nothing Compares 2 U"

O'Connor avait accédé à la célébrité mondiale en 1990 avec le titre "Nothing Compares 2 U", écrit par l'artiste américain Prince. Ses deux premiers albums, "The Lion and the Cobra" et "I Do Not Want What I Haven't Got", ont été de grands succès commerciaux.

Sinead O'Connor est aussi connue pour avoir provoqué de nombreuses polémiques.

Elle avait dit avoir été maltraitée par sa mère durant son enfance et avait vivement critiqué l'Eglise catholique, qu'elle accusait de ne pas avoir protégé les enfants victimes d'abus sexuels. En 1992, elle avait déchiré à la télévision américaine une image du pape Jean Paul II.