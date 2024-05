Le Walden Festival fera vibrer le parc Léopold et ses alentours les 13 et 14 juillet

La quatrième édition du Walden Festival installera ses scènes à Bruxelles, dans le parc Léopold et ses environs, les 13 et 14 juillet, a annoncé vendredi l'organisation. Le jazz et la musique (néo)classique non occidentale seront au cœur de la programmation.

La journée de samedi sera concentrée sur la scène principale dans le jardin du Musée des sciences naturelles. Le Brussels Philharmonic, Ictus et le Vlaams Radiokoor s'associeront pour ouvrir le bal avec une interprétation de "Music for Eighteen Musicians" du compositeur Steve Reich. Ils seront suivis de la pianiste classique islandaise Eydis Evensen et du contrebassiste de jazz contemporain israélien Avishai Cohen accompagné de son groupe Banda Iroko.

Le dimanche sera plus fourni avec des concerts courts dans tous les lieux précités. La journée commencera avec la réinterprétation des "Quatre Saisons" de Vivaldi par le violoniste belge Lorenzo Gatto et son nouvel ensemble Karavan Vivaldi. Ragazze quartet, Momi Maiga, Rakhi et Simmy Singh, Wadji Riahi et son trio seront également de la partie. Le programme compte aussi des performances du Brussels Jazz Orchestra accompagné de l'accordéoniste Philippe Thuriot, de Gretchen Parlato et Lionel Loueke, du An Pierlè quartet et de Milâd Mohammadi. Walid Ben Selim et Marie-Marguerite Cano refermeront l'événement avec une interprétation de poèmes soufis en duo voix/harpe

Les tickets et la programmation détaillée sont disponibles sur le site www.waldenfestival.be.