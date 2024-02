Olivia Ruiz revient avec ses chansons "engagées poétiquement"

"Nous, les femmes, on est plus fortes qu'on ne le pense. On est une putain d'armée comme on peut le voir sur les réseaux et, dans ce morceau, j'exprime aussi ma gratitude aux femmes qui portent nos combats".

Ce titre préfigure un disque qui pousse plus loin le curseur de la musique électro-latino chez la quadragénaire révélée par l'émission Star Academy et popularisée par son hit "La femme chocolat" au début des années 2000.

"Je suis allée la chercher, cette liberté dansante. Je voulais une musique qui aille vers un mouvement des hanches", raconte-t-elle.