A Paris, la naissance de l'impressionnisme comme vous ne l'avez jamais vue

Des tableaux à foison de Monet, Manet, Renoir, Cézanne, Degas, Sisley ou Morisot, dont des chefs-d'oeuvre rarement prêtés, et une expérience de réalité virtuelle spectaculaire: à Paris, le musée d'Orsay célèbre les 150 ans de l'impressionnisme par une exposition-événement inédite.

Une vingtaine d'entre elles proviennent des Etats-Unis, où l'exposition sera présentée à la National Gallery of Art de Washington, co-organisatrice, à partir de septembre. Parmi celles-ci: "Boulevard des Capucines" de Claude Monet (Kansas City), "Classe de Danse" d'Edgar Degas (MET New York), "Le Chemin de Fer" et "Le Bal de l'Opéra" d'Edouard Manet (Washington).

Une expérience de réalité virtuelle, créée pour l'occasion, accompagne l'exposition des toiles physiques (26 mars-14 juillet) et sera prolongée jusqu'au 11 août pour permettre aux visiteurs des Jeux olympiques de Paris d'en bénéficier, selon le musée.

- S'affranchir -