Plusieurs institutions culturelles, dont l'Opéra de Paris, touchées par des coupes budgétaires

Six millions d'euros pour l'Opéra de Paris, cinq pour la Comédie-Française, trois pour le Louvre: de grandes institutions culturelles voient leur budget raboté cette année, suscitant vendredi incompréhension et colère dans le secteur et à la Mairie de Paris.

Le Mobilier national-Sèvres et l'Académie de France à Rome sont également touchés "pour un million d'euros chacun, le Théâtre de la Colline et le Théâtre national de la Danse-Chaillot (à Paris, NDLR) pour 500.000 euros chacun", a détaillé à l'AFP le ministère de la Culture, confirmant des informations de presse.