Radio: Alex Dutilh, un passeport pour le jazz

"Je fais mon émission sans concession, en programmant aussi bien du jazz manouche que du John Zorn (musicien avant-gardiste new-yorkais, ndlr). John Zorn, on se dit +c'est effrayant+, mais pas du tout ! Ca dépend comment on le présente", s'exclame Alex Dutilh.

"L'émission s'appelle +Open Jazz+, parce que justement, je tiens à cette ouverture, stylistique, géographique et de générations", ajoute celui pour qui le jazz n'a pas de frontières.

Cet "amplificateur" réussit à transmettre sa passion: son émission, qu'il anime de manière savante, ludique et conviviale, est la plus podcastée (124.000 podcasts en mars) et la troisième la plus écoutée de la station.

"Open Jazz" n'est pas la première expérience radiophonique d'Alex Dutilh, qui a fait ses débuts sur France Musique en février 1982. Quarante après, il en est devenu un pilier.