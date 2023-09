Regard sur l'Ukraine au festival du film de Toronto

Le réalisateur égyptien Karim Amer, nommé aux Oscars, a présenté son film "Defiant", qui raconte la première année de la guerre vue par le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba et d'autres hauts responsables ukrainiens.

Plus de 18 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plusieurs documentaristes ont présenté des oeuvres sur le conflit au festival du film de Toronto, estimant qu'il est plus important que jamais de continuer à en parler.

Des Nations unies à la Maison Blanche, Amer suit le ministre Kuleba, qui exhorte l'Occident à soutenir Kiev dans toute la mesure du possible face à la puissance de feu russe.

"Nous ne savions pas exactement quelle serait l'histoire, mais nous savions que nous voulions qu'elle soit centrée sur les personnages, sur les choses que le gouvernement faisait pour communiquer avec le monde", a déclaré à l'AFP M. Amer, 39 ans, avant la première.

M. Amer, qui a produit "The Square", nominé aux Oscars et portant sur les événements de la place Tahrir au Caire en 2011, a tenu à montrer un film "sur la guerre et son rapport avec le monde", sans montrer des images de batailles ou de souffrances civiles.

"Il y a d'autres lignes de front qui nous semblent tout aussi importantes dans une guerre, et ces dernières sont bien souvent invisibles", a-t-il affirmé. "Les personnes que nous avons suivies ont, à bien des égards, inventé une nouvelle règle du jeu en temps réel, par inadvertance".