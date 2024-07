Juliette Armanet reprend "Imagine" de John Lennon aux JO de Paris

Devant plus d'un milliard de téléspectateurs attendus, la chanteuse française Juliette Armanet a eu la lourde tache de reprendre "Imagine" de John Lennon, une des morceaux les plus connus au monde, vendredi, lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris.

Mais, quatre ans plus tard, avec l'album "Brûler le feu", Juliette Armanet a trouvé le succès avec la chanson "Le dernier jour du disco" et ses éclairs de boules à facettes induits par le titre et assumés musicalement.

Juliette Armanet, 40 ans, née à Lille, a donc été épaulée par un autre Nordiste pour cette prestation, Sofiane Pamart, 34 ans, originaire de Hellemmes, non loin de Lille.

"J'ai la chance de m'épanouir au piano. Mais je n'oublie jamais que le destin de ma famille en France a commencé sous terre (...) grâce à mon grand-père berbère venu du Maroc travailler dans les mines du Nord", rappelait-il à l'AFP en 2022.