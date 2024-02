Ryan Gosling chantera "I'm Just Ken" aux Oscars

Dans son interprétation qui a fait trembler le box-office, on voit l'acteur canadien en un "Ken" enveloppé d'un manteau de fourrure, bandana sur ses cheveux blonds décolorés, qui dirige une horde d'autres "Kens" dans un numéro de chant et de danse survolté.

L'acteur star du film "Barbie", Ryan Gosling, en lice pour la statuette du meilleur second rôle masculin et celle de la meilleure chanson originale, fera chanter le public des Oscars le 10 mars avec son tube "I'm Just Ken", ont fait savoir les organisateurs de la cérémonie mercredi.

La chanson, écrite par Mark Ronson et Andrew Wyatt, a atteint des sommets l'été dernier, intégrant même le Billboard Hot 100, un classement musical de référence aux Etats-Unis.

L'américaine Billie Eilish et son frère Finneas monteront aussi sur scène le soir des Oscars pour chanter une autre chanson de "Barbie", l'introspectif "What Was I Made For?", en lice aussi pour la meilleure chanson originale.

L'acteur Scott George et des chanteurs amérindiens Osage interpréteront quant à eux "Wahzhazhe (A Song for My People)" du film "Killers of the Flower Moon". Ils partageront la scène des Oscars avec des non-nommés, comme le jazzman touche-à-tout Jon Batiste et la chanteuse Becky G.