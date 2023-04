Scorsese dévoile sa nouvelle aventure criminelle en terre amérindienne

Martin Scorsese a dévoilé jeudi les premières images de "Killers of the Flower Moon" au CinemaCon de Las Vegas, son nouveau western sombre, où Leonardo DiCaprio campe un tueur en série ciblant les Amérindiens d'Oklahoma pour s'approprier leur pétrole.

Situé dans les années 1920, ce long-métrage retrace les déboires de la tribu Osage, détentrice d'une terre riche en or noir et soudainement victime de meurtres et disparitions mystérieuses.