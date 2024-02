Spotify : une année record pour les artistes et les labels indépendants

Les artistes et labels indépendants ont généré l'an dernier un montant record de 4,5 milliards de dollars sur Spotify, soit la moitié des revenus totaux de l'industrie musicale sur la plateforme, a annoncé mardi le géant suédois du streaming.

Ce montant de 4,5 milliards de dollars est le plus élevé jamais réalisé en une année par des artistes et labels indépendants via un seul service de musique, précise Spotify. Il dépasse même les revenus de toute l'industrie musicale enregistrée dans la plupart des pays du monde, exception faite des États-Unis.

Au total, Spotify a versé plus de 48 milliards de dollars à l'industrie musicale depuis sa création. En 2023, les revenus distribués ont dépassé les 9 milliards de dollars. Le groupe représente plus de 20% des revenus mondiaux de la musique enregistrée (contre moins de 15% en 2017).