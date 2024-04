Taylor Swift désormais milliardaire grâce à sa musique

Taylor Swift est la première artiste à devenir milliardaire uniquement grâce à sa musique, écrit mardi le magazine Forbes. La chanteuse américaine de 34 ans pèse actuellement 1,1 milliard (875 millions d'euros) de dollars grâce aux recettes de sa tournée "The Eras Tour" et à la valeur de son catalogue musical.

Rihanna et Jay-Z ont déjà atteint la barre du milliard de dollars, mais pas uniquement grâce à leurs créations musicales. Rihanna a engrangé beaucoup de revenus grâce à sa marque de produits de beauté alors que la richesse de Jay-Z vient en partie de sa collection d'œuvres d'art et de ses parts dans des entreprises.

"Swift est la première musicienne à atteindre ce statut à dix chiffres uniquement grâce à ses chansons et ses performances", affirme Forbes.

Selon Forbes, environ 500 millions de dollars de la fortune de Taylor Swift proviennent des droits d'auteur et des tournées. Son travail musical lui a rapporté un montant similaire. Les 125 millions de dollars restants proviennent de ses biens immobiliers.

La personne la plus riche du monde est le Français Bernard Arnault, propriétaire de la marque de luxe LVMH, dont les actifs s'élèvent à quelque 233 milliards de dollars. Le patron de Tesla, SpaceX et X, Elon Musk, arrive en deuxième position avec 195 milliards de dollars. Le top 5 est complété par le fondateur d'Amazon Jeff Bezos (194 milliards), le patron de Facebook Mark Zuckerberg (177 milliards) et le fondateur d'Oracle Larry Ellison (141 milliards).

Le premier Belge de la liste, Éric Wittouck, se trouve à la 298e position. L'homme s'est enrichi en tant qu'actionnaire de Tiense Suiker. Il possède quelque 8,5 milliards de dollars, selon Forbes.