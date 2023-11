Un rappeur espagnol condamné pour "menace" contre les forces de l'ordre

Valtonyc était accusé d'avoir appelé à "tuer un putain de garde civil" lors d'un concert en 2018. Plusieurs vidéos où on l'entendait tenir ces propos avaient été diffusées par des médias espagnols.

Cette condamnation a fait l'objet d'un accord entre le rappeur de 29 ans, le parquet espagnol et l'Association unifiée de la garde civile (AUGC), qui avait porté plainte dans cette affaire.

Le parquet et l'association ne se sont pas opposés à la demande du rappeur de ne pas être incarcéré. Mais la décision revient désormais au juge, a précisé le porte-parole du tribunal.

Valtonyc avait déjà été condamné en février 2018 à trois ans et demi de prison par la justice espagnole pour avoir fait l'apologie du terrorisme, insulté la couronne et proféré des menaces dans ses textes, des faits remontant à 2012 et 2013.