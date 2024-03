Une campagne de financement participatif pour la restauration d'une œuvre de James Ensor

L'album Rousseau contient des lettres intimes et des dessins du peintre James Ensor adressés à la famille Rousseau à Bruxelles, et plus spécifiquement à sa grande amie Mariette Rousseau. Ces lettres "sont abondamment illustrées par des dessins à l'aquarelle, au crayon, au fusain ou à la plume et encre sur papier", est-il indiqué dans le communiqué.

L'œuvre fait partie des collections des MRBAB et est partiellement visible à l'exposition dédiée au peintre James Ensor à KBR.