Google déploie enfin Gemini, son concurrent à ChatGPT: ce qu'il faut retenir

1 an et demi: c'est le temps qu'il a fallu à Google pour rassembler tout ce qu'il y a d'intelligent dans son énorme business afin de présenter une riposte digne de ce nom au fameux ChatGPT, qui redore l'image de Microsoft autant qu'il rempli son portefeuille. Après un rappel indispensable du contexte, on vous explique la stratégie de Google.

Depuis plus d'un an, c'est l'effervescence totale autour de l'intelligence artificielle (IA). Le principe de base de cette technologie existe depuis longtemps, et peut être expliqué en modifiant légèrement une expression bien connue: donne un poisson à un logiciel, il remplira la fonction qui lui est assignée comme un brave soldat qui suit les ordres; apprends-lui à pêcher, il aura la puissance d'une armée dirigée par de fins stratèges. L'intelligence artificielle existe depuis une dizaine d'années du côté des géants de la tech, mais elle agissait en coulisses pour rendre votre utilisation de certaines fonctions plus intuitive. Exemple: un logiciel de navigation qui cumule les perturbations habituelles du trafic observées depuis des années le lundi à 9h30 avec la géolocalisation de certains smartphones indiquant un probable embouteillage. On n'a jamais parlé d'IA à ce moment-là, mais plutôt de la performance des algorithmes de Waze ou Tomtom.

Ce qui a changé avec ChatGPT En 2023, la donne a changé, car l'intelligence artificielle dite conversationnelle a franchi une grosse étape dans son niveau de performance, grâce à une nouvelle version de ChatGPT, propulsée par l'entreprise OpenAI. Pour faire simple: on a entraîné un robot conversationnel (chat bot) sur le langage humain, à travers des millions de documents écrits, et grâce à l'augmentation constante des puissances de calcul informatique, il est parvenu à maîtriser suffisamment ce langage pour comprendre nos questions et y répondre de manière naturelle et intelligible. C'est ce qu'on appelle un modèle de langage, ou Large Language Model (LLM). À lire aussi 12 milliards économisés dans le domaine de la santé grâce à l'intelligence artificielle? Mathieu Michel y croit Et depuis lors, tout s'accélère ! D'innombrables entreprises se lancent dans l'IA, soit en développant leur propre LLM (énormément de travail et de ressources pour arriver aux performances de ChatGPT), soit en connectant leur logiciel à un LLM existant (typiquement, à ChatGPT via des "connecteurs"). Et le grand gagnant actuellement, c'est Microsoft. Car non seulement il détient 49% d'OpenAI et donc de ChatGPT, mais en plus il a tous les logiciels possibles et imaginables qui n'attendent qu'une connexion avec cette IA pour décupler la productivité du monde du travail (ça a l'air simple, mais le chantier en cours est immense, allez voir ce que propose Copilot).

Et Google ? Bien entendu, Google, un des précurseurs de l'intelligence en ligne (au sens large) à travers ses nombreux services (Gmail, Chrome, Maps, Search, etc), a été surpris par l'engouement mondial autour de ChatGPT et l'avance indéniable acquise par Microsoft. Ses fondations ont dû trembler. Le géant américain a été amené à bouleverser sa stratégie initiale qui, je pense, était de garder l'IA en coulisses pour améliorer constamment et graduellement tous ses outils. À lire aussi Les étudiants sont en plein blocus et ont un nouvel allié pour étudier: l'intelligence artificielle ChatGPT Février 2024, son armée d'ingénieurs et de stratèges a tranché: exit Bard (il a montré des capacités un peu décevantes en 2023), bienvenue à Gemini, dont on avait déjà un peu entendu parler. Toutes les capacités d'IA conversationnelle, que Google - comme Microsoft - va intégrer dans sa large suite de logiciels et service en ligne partiellement gratuits, s'articuleront autour du terme Gemini.