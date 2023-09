Les tests de Mathieu : ce moniteur ultime pour le télétravail coûte 1.599€, qu’aurez-vous de plus (et de moins) à ce prix-là ?

Depuis l’avènement du homeworking, de plus en plus de Belges tentent de s’équiper de la meilleure des manières pour reproduire à la maison les conditions de travail du bureau. Et ça n’est pas une mince affaire. Il faut se trouver un coin bureau, d’abord, puis viennent les accessoires. Si votre employeur vous fournit un ordinateur portable (de plus en plus courant), il faut penser à une souris, c’est mieux. Et si vous travaillez longtemps sur votre portable, il faut penser à un écran externe pour ne pas vous ruiner le dos et la nuque. Il y a un choix important dans ce domaine, et les prix démarrent aux alentours des 100€. Pour grimper, très haut hélas... Plus qu’un moniteur

Le moniteur dont je vous parle aujourd’hui coûte 1.599€. Une somme très élevée, bien entendu, mais c’est le moniteur ultime, et la première chose que vous avez en plus, c’est… une TV. Car oui, le ViewFinity S9 est équipé d’un système d’exploitation (un mélange entre l’interface des Smart TV de Samsung et celle d’un écran d’ordinateur, voir ci-dessus), et d’une télécommande. Il est donc autonome : quand vous l’allumez, vous voyez d’abord cette interface, et pas spécialement l’ordinateur qui y est connecté. Une interface vous permettant de télécharger des applications de contenus vidéos à la demande comme Netflix ou RTL play, et bien entendu Samsung TV+, qui rassemble (gratuitement) un tas de chaînes linéaires et de contenus plus ou moins exotiques. Sachez qu’il y a également une webcam détachable et aimantée, clipsée à l’arrière de l’écran, équipée d’un petit opercule en plastique pour vous rassurer quant à votre vie privée. Elle a tout pour faire de ce moniteur un produit d’exception, sauf que l’image, quel que soit le logiciel utilisé, m’a semblé bien « verte » (je suppose que c’est un bug logiciel). Une très (très) haute définition

Soyons clair, et heureusement à ce prix-là, le ViewFinity s’adresse principalement aux utilisateurs exigeants, probablement des créateurs de contenus qui utilisent des logiciels très gourmands en espace de travail (montage vidéo, par exemple). En effet, c’est un écran 5K, soit 5120 x 2880 pixels. Il y a nettement plus de pixels que sur un traditionnel moniteur (1920 x 1080). Et ça fait beaucoup, beaucoup de place sur votre bureau virtuel. A l’échelle 100%, un site web s’affichera ridiculement sur 1/5 de la zone de travail. Donc soit vous collez verticalement 2 (3) applications ouvertes en même temps, soit vous avez une application qui a besoin de beaucoup de place. Au-delà d’Adobe Premiere Pro (montage vidéo), ça peut être de très grands graphiques affichant beaucoup de données, des tableaux Excel infinis… ou simplement un film ou une série. Quelques défauts Si on met de côté le prix assez élevé, qui destine ce ViewFinity S9 à une clientèle particulière, il a tout de même quelques remarques à faire à Samsung. Tout d’abord, la connectique. Il y a un port Thunderbolt 4, un port Mini-Display et trois ports USB type-c. Il n’y a donc pas de HDMI ni de Display ‘normal’, connectique pourtant très répandue. Un choix qui vous obligera à utiliser des adaptateurs, selon le matériel que vous souhaitez connecter (un ordinateur qui n’est pas de dernière génération, une console de jeux, etc).

Vient ensuite l’interface. J’ai eu quelques difficultés à faire reconnaître ma docking station Dell, malgré l’utilisation du câble Thunderbolt fourni. Cause probable du manque de réactivité de l’écran quand j’allumais mon ordinateur. Au final, je devais utiliser la télécommande de l’écran pour lui dire de servir de simple moniteur et de choisir le signal en provenance du PC, car par défaut il affichait son interface de Smart TV. Pas sûr que les pros apprécieront (mais mon problème était sans doute isolé, il existe des tas de configurations, de matériel et de câbles différents…). Enfin, dernier bémol, les zones d’ombres sur les 4 coins de l’écran. Peut-être étais-je trop proche de mon écran (mais vu la définition titanesque, c’est illisible si on est trop éloigné), mais j’ai constaté que sur les 4 angles de l’écran, des zones un peu plus sombres empêchaient l’écran d’afficher des couleurs homogènes. Je précise que je n’ai pas touché aux nombreux réglages du moniteur, peut-être que la solution s’y trouve.