Les tests de Mathieu: ce tracker GPS performant à 99€ n'a qu'un seul défaut, son abonnement...

Les propositions d'Apple (AirTag) ou de Samsung (Smart Tag) fonctionnent grosso modo de la même manière: elles sont reliées à votre identifiant, elles émettent régulièrement un signal de faible intensité et lorsqu'un appareil Apple ou Samsung à proximité (smartphone, tablette, ordinateur, etc) capte ce signal, il renseigne sa localisation aux serveurs de l'entreprise ; localisation consultable par le propriétaire du tag à tout moment. Ces petites balises sont alimentées par une pile plate et ont une durée de vie d'un an environ.

Si vous lisez cet article, vous connaissez sans doute l'AirTag d'Apple. La célèbre entreprise américaine n'a pas inventé le concept de la petite balise de géolocalisation mais, comme avec le smartphone ou les écouteurs sans fil, il l'a perfectionné et rendu très populaire. Aujourd'hui, je vous parle d'un objet qui est identique à l'AirTag dans sa finalité (savoir où se situe un objet ou une personne), mais pas dans son mode de fonctionnement. Il s'agit du Tracker GPS Pro d'Invoxia, une petite balise discrète (10 x 3 x 1 cm, 30 grammes) dotée d'une lanière pour l'accrocher où bon vous semble. Son prix est de 99€, mais il nécessite un abonnement à partir de 5€ par mois (c'est son plus gros défaut).

La proposition d'Invoxia est différente, et ne dépend pas de la détection par des appareils tiers. Le Tracker GPS Pro envoie lui-même sa localisation, à intervalles réglés par un algorithme, via un réseau de communication appelé LTE-M. Ce réseau lié à la 4G existante (dans de nombreux endroits du monde, au moins 40 pays) a une très longue portée mais n'accepte que la réception de petites quantités de données, comme la localisation d'une balise (les coordonnées GPS du Tracker d'Invoxia, par exemple), ou les valeurs d'un compteur électrique communiquant. Qui dit réseau dit abonnement, ce qui explique les 8€/mois. A noter que le Tracker peut aussi envoyer sa position via votre téléphone ou via des réseaux Wi-Fi compatibles, ce qui fera varier son autonomie (certains moyens de communication sont plus énergivores que d'autres). Celle-ci variera entre 5 heures (suivi temps réel) et 3 mois (suivi normal).

Une application très basique

Tout passe par l'application Invoxia, après avoir chargé le Tracker Pro. Dans cette application, vous nommez votre Tracker, puis vous le placez au bon endroit (dans le vide-poche de ma voiture pour le test). Et ensuite, que pouvez-vous tirer de cette application ?

La dernière position connue et l'historique des positions . Selon plusieurs paramètres, la position du Tracker est envoyée plus ou moins souvent. Si je reprends mon cas, sur une journée normale de travail, la localisation de ma voiture a été envoyée lors de ses déplacements. Sur le Ring de Bruxelles en direction de RTL à 7h10 et 7h21 ; à RTL à 7h43 ; sur le chemin du retour à 17h40 et arrivé chez moi vers 18h. Et ensuite, deux autres déplacements pour des courses en soirée. Bref, je peux retracer mon parcours avec une certaine précision, jour après jour, semaine après semaine (voir capture d'écran ci-dessus).

Un suivi GPS en temps réel . En activant la fonction "Real-Time Boost" via le petit éclair mauve, le Tracker mettra sa position à jour toutes les 30 secondes, vous permettant suivre ses déplacements à la trace (voir capture d'écran ci-dessous). Après 30 minutes, cette fonction s'arrête pour ne pas vider trop vite la batterie. Raison pour laquelle l'autonomie varie entre 3 mois (usage normal de l'historique de positions) à... 5 heures (si vous abusez du Real-Time Boost). Bien entendu, la batterie est rechargeable , via un vieux port micro-USB hélas.

Enfin, sachez qu'il est possible d'activer un radar de proximité (pour le faire sonner et le retrouver s'il est à quelques mètres), ainsi que des zones de localisation déclenchant des alertes via l'application en cas d'entrée ou de sortie. Il existe également une fonction de détection de déplacement inhabituel.

Conclusion

S'il n'y avait cet abonnement d'environ 5€ par mois à renouveler uniquement via le site d'Invoxia (pas l'application, sans doute pour ne pas devoir céder une commission de 30% à l'App Store ou au Play Store), ce Tracker GPS Pro d'Invoxia serait un objet à recommander à tous ceux qui veulent connaître la position d'un objet (voiture, vélo, valise, sac, etc) pour diverses raisons (le vol étant la première, mais il y en a d'autres). Il est très performant, simple à configurer et doté d'options pertinentes (sorties de zone, suivi temps réel, etc). Mais 99€ à l'achat, plus 5€ par mois (ou moins si vous payez par année), ça représente une certaine somme. Tout dépend donc de la valeur des objets que vous désirez suivre. Si j'avais une de ces belles voitures de collection, souvent volées car démunies d'électronique, c'est probablement là que je cacherais le Tracker d'Invoxia !