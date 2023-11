Les tests de Mathieu: cette serrure connectée française joue la sécurité au détriment des fonctionnalités, vaut-elle ses 379€ ?

Depuis quelques années se développe une niche de la maison connectée: les serrures de porte d'entrée. Je vous ai parlé des propositions assez moyennes de Nuki et Yale, avant de tester l'excellente serrure de Tedee, une jeune start-up polonaise. Place à un acteur français et reconnu dans le monde la smart home: Netatmo. Après des stations météo et des caméras, place à la Serrure et Clés intelligentes, dont le kit de départ coûte 379€.

La maison devient de plus en plus "intelligente" (le mot est souvent exagéré) grâce à la miniaturisation des composants, qui encourage les entreprises à proposer toujours plus d'appareils connectés. Si les stars restent les caméras de surveillance et les enceintes musicales connectées au réseau, il n'est pas rare de tomber, de temps en temps, sur de vraies bonnes idées (mais il y a en a beaucoup de fausses…). Selon mon expérience, les Nest Hub de Google ou Echo Show d'Amazon sont d'excellents exemples permettant de contrôler les objets de cette maison connectée, tout en proposant un écran pouvant lire des vidéos et de la musique, ou afficher vos photos.

A l'instar de la Tedee, la serrure de Netatmo nécessite un changement de cylindre, celui-ci devant être fixé à un "bouton" accueillant les clés spéciales à l'extérieur, et au bloc-poignée équipé des piles à l'intérieur. Ce cylindre (de format universel pour les maisons européennes) est fourni et peut s'adapter à toutes les épaisseurs de portes d'entrée. Il y a une petite rallonge et si ça ne suffit pas, vous devrez en acheter d'autres séparément. Pour ma porte d'entrée relativement récente, j'ai eu besoin du kit de rallonge 50 mm (30€). Les outils sont fournis pour assembler les différents éléments du kit, ainsi que pour prendre les mesures. Il suffit d'un tournevis pour retirer la grosse vis qui maintient le cylindre, et de le remplacer. Il faut ensuite configurer les clés fournies, via l'application. Cela m'a pris une dizaine de minutes, sans prise de tête, même si l'un ou l'autre message d'erreur, sans conséquence, a apporté un peu de confusion.

Cette absence de moteur a deux conséquences majeures. Tout d'abord, pour vous: impossible de vérifier à distance l'état de la serrure, impossible, si vous êtes dans votre lit et encore moins si vous êtes à distance, de verrouiller la porte. Autre limite intrinsèque: impossible d'ouvrir la porte à distance, pour faire rentrer une connaissance, voire un livreur ou un entrepreneur en qui vous auriez confiance. Il existe une option fastidieuse pour donner un accès temporaire (voir plus bas) au bouton extérieur de votre porte d'entrée. Selon moi, Netatmo limite fortement la pertinence d'un tel produit, dont le prix (379€) est identique à celui de Tedee, qui intègre lui un moteur et une batterie dans la partie intérieure de la serrure ; celle-ci pouvant alors, via un bridge Tedee optionnel la connectant à Internet, être gérée depuis le bout du monde (la question de la sécurité prenant ici une dimension particulière…).

Hélas, j'ai très vite déchanté en installant l'application Netatmo Home + Security, qui permet de gérer la serrure mais aussi tous les autres appareils "sécurité" de la marque (caméras, capteurs, etc). Car j'ai rapidement compris que, contrairement à la concurrence, il n'y a pas de moteur dans la serrure de l'entreprise française appartenant au groupe électrique Legrand. La seule intelligence du kit, c'est d'autoriser la personne à l'extérieur de tourner le petit bouton métallique permettant de tourner le cylindre, et donc d'ouvrir la porte. Une autorisation acquise en insérant une des trois petites clés dans le bouton extérieur (la serrure se débloque et la clé cesse de tourner dans le vide), ou via l'application.

La sécurité est bien plus imposante du côté de Netatmo, vous l'aurez compris. Privée de moteur, elle ne risque pas de s'ouvrir accidentellement à distance si vous faites une fausse manipulation avec l'application, ou si vous laissez dangereusement votre enfant jouer avec votre téléphone.

L'application Netatmo Home + Security, assez lourde dans sa configuration et son utilisation, permet plusieurs choses. La première est d'inviter des membres de votre maison ou vos proches à pouvoir activer le bouton extérieur de la porte (celui-ci devant alors être tourné à la main pour l'ouvrir). Ils devront se créer un compte, et vous devrez les ajouter un par un, via une procédure fastidieuse nécessitant votre présence, celle du membre invité, chacun ayant son téléphone, scannant des QR code. J'ai dû m'y reprendre à 3 reprises pour que ma compagne puisse contrôler la serrure, celle-ci étant invitée dans ma "maison", puis recevant le contrôle spécifique de la serrure :

L'autre option, qui donne un peu plus de sens à la proposition de Netatmo, est d'accorder des accès temporaires à des personnes tierces (un entrepreneur, un ami, du personnel de nettoyage, etc). Via votre application, vous générez un message et un lien à envoyer à cette personne. Celle-ci devra alors installer une autre application de Netatmo, baptisée Home + Guest ; puis recliquer sur le lien pour insérer le code d'accès temporaire. Cette appli a alors la même capacité que la vôtre, à savoir, je le rappelle: débloquer le bouton extérieur, qui cesse de tourner dans le vide et qui, actionné à la main, déverrouillera votre porte. Une opération somme toute fastidieuse (surtout sur ma porte d'entrée, sans poignée extérieure, et dont le serrage nécessite un peu de force), mais qui a le mérite d'être sécurisée.

Deux gros bémols

Attention, cependant, et c'est le plus gros reproche que je peux faire à Netatmo: l'application, à tout le moins sur un smartphone très récent sous Android 14, est une catastrophe en termes de réactivité et de fiabilité. Lors de mon test durant 2 semaines, j'ai souvent eu des messages d'erreur (serrure introuvable), temporaire heureusement ; mais j'ai toujours dû attendre une vingtaine de secondes avant que l'application ne se connecte, en Bluetooth, à la serrure. C'est à la fois stressant (si l'erreur perdure, vous êtes bloqué dehors) et énervant.

Autre mise en garde suivant mon expérience de deux semaines: l'absence de déverrouillage mécanique. Comme expliqué, le bouton extérieur, soit via les petites clés configurées, soit via les applications, cesse de tourner dans le vide quand il reconnaît la première ou la seconde option. En cas de problème (un bug permanent de l'application ou de l'électronique de la serrure ; ou si les piles sont complètement plates et que vous ne les changez pas), il est impossible d'insérer une clé pour faire tourner le cylindre. Il faudra un serrurier qui devra massacrer votre cylindre sans doute votre mécanisme d'ouverture.

Conclusions

Netatmo, selon moi, s'est montré bien trop timide en proposant sa première serrure connectée. Sans moteur intégré, elle ne permet que de tourner un bouton extérieur fixé au cylindre, pour autant qu'une des petites clés spéciales ou qu'une application le fasse passer du statut "tourne dans le vide" à "fait tourner le cylindre et ouvre la porte". Limitée, la serrure de Netatmo est cependant plus sécurisée que la meilleure serrure que j'ai pu tester, la Tedee (il suffit, même à distance, de mon login et de mon mot de passe pour ouvrir la porte).

Hélas, cette limite, à laquelle s'ajoute une application capricieuse et le risque de se retrouver coincé dehors en cas de gros bug (il n'y a effectivement pas de clé mécanique comme c'est le cas pour la concurrence), rend la "Serrure et Clé intelligentes" de Netatmo difficilement recommandable, surtout au prix de 379€. C'est un prix identique à celui de Tedee (200€ la serrure, 70€ pour le cylindre et 109€ pour le bridge), et supérieur aux solutions de Nuki et Yale (entre 169€ et 279€).