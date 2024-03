Les tests de Mathieu: la marque de smartphone la plus originale revient avec un smartphone à 329€, que vaut le Nothing Phone (2a) ?

Partager:

Un prix contenu, des fonctionnalités et un look propres à cette jeune marque londonienne, des performances honorables. L'entrée du milieu de gamme voit débarquer un OVNI, et c'est une bonne nouvelle.

Add more Depuis plusieurs années, les grandes marques de smartphones ont tendance à harmoniser leur design. Certaines marques copient le design des iPhone, bien sûr, c'est le cas depuis des années. Mais même les autres marques, parfois sans s'en rendre compte, uniformisent leur choix de matériaux, de courbes de l'écran, d'agencement des capteurs photos sur la face arrière, le seul endroit où elles peuvent pourtant se démarquer. Il y a cependant un OVNI depuis 2021: Nothing. La jeune entreprise basée à Londres, dirigée par un des fondateurs de OnePlus, se démarque volontairement – et spectaculairement – du reste du marché. Après le Phone (1) et le Phone (2), place en ce mois de mars au Phone (2a), que j'ai pu essayer avant son lancement le 5 mars en Inde, où il est d'ailleurs fabriqué. Un smartphone à placer dans l'entrée du milieu de gamme, avec un prix de 329€ (8 GB de RAM, 128 GB de stockage) ou 379€ (12/256). Le truc de Nothing, c'est le look, et ça se voit tant au niveau du matériel que du logiciel. A l'extérieur: du Glyph plus discret, qui va à l'essentiel Nothing consacre un soin particulier au design, et ça va du câble USB-C fourni à l'emballage, en passant bien sûr par le smartphone lui-même, toujours aussi inédit. Nothing garde l'essentiel du design initial, semi-transparent sur l'arrière (semi car la marque montre ce qu'elle veut montrer derrière le dos en verre: quelques circuits, des vis et bien sûr, les zones LED qui font clignoter le dos de l'appareil). Des LED blanches plus discrètes (uniquement le haut de l'appareil), mais qui se rendent de plus en plus utiles: on peut assigner une sonnerie/animation de LED à un contact précis, on peut faire en sorte que la notification de telle application soit permanente sur la droite, tandis que quelques applications peuvent utiliser l'idée de jauge qui se vide (exemple: à l'approche de votre taxi Uber, le grand arc de cercle sera de moins en moins allumé).

Autre élément de design différenciant: la position centrée des deux optiques, donnant un look de "visage" au Nothing Phone (2a). Un choix qui nous ramène quelques années en arrière, avant que la plupart des marques, Apple en tête, fixent la position des capteurs photo en haut à gauche du dos des smartphones. Un choix aussi amusant que réussi, selon moi, mais c'est plus que jamais une question de goût. Pour la petite histoire, sachez que ce Phone (2a), selon la communication de l'entreprise, "est l'ultime représentation de l'expression de design de Nothing" et "incarne le tout premier concept de design interne de smartphone qui a été créé en 2020, quelques mois après le lancement de Nothing". Milieu de gamme oblige, on retrouve un plus de plastique que d'habitude, notamment pour le cerclage du châssis. Mais l'ensemble reste esthétiquement très léché et, au risque de me répéter, réussi. Seule ombre au tableau selon moi: l'arrière brillant attrape toutes les traces de doigts, mais c'est inévitable si on cherche de la transparence.

A l'intérieur: un OS toujours aussi original Nothing, c'est aussi Nothing OS. La jeune entreprise anglaise aurait pu se contenter, modestement, de proposer une version très pure d'Android. Mais comme le design est au cœur de sa stratégie, il fallait aussi pimper l'interface. Place à Nothing OS 2.5, qui garde les fondamentaux de mes constats sur le Nothing Phone (2), donc n'hésitez pas à relire mon avis à ce propos: À lire aussi Les tests de Mathieu: Nothing Phone (2), le retour du tueur du smartphone Retenez ceci: si vous cherchez un OS épuré, qui ne vous éloignera de toutes les distractions habituelles des icônes remplies de bulles rouges, alors foncez. Nothing OS 20.5 permet en effet de placer quelques icônes au design noir et blanc, et quelques nouveaux widgets maisons discrets: podomètre, contrôle de la musique ou de l'appareil photos, temps d'écran, etc. Une interface et des dossiers très personnalisables, ce qui plaira à certains. A l'aide des glyphs (donc les jeux de LED sur le dos), Nothing vous encourage à éviter les distractions numériques en retournant le smartphone: seules les applications ou les contacts sélectionnés vous dérangeront à travers une LED persistante.