Les tests de Mathieu: que vaut le dernier Galaxy S24, ce "petit" smartphone de Samsung ?

Plus raisonnable dans ses dimensions, le premier prix de la nouvelle (haute) gamme S24 en deviendrait presque une bonne affaire. Et comme ses grands frères les S24 Plus et Ultra, il veut montrer toute son intelligence (artificielle). Voici mon avis après une semaine de test.

J'ai pu essayer le Galaxy S24 ( 899€ ) dès sa sortie, durant une semaine. Et voici mon avis sur ce "petit" smartphone. Car oui, à côté du très premium Galaxy S24 Ultra, du grand Galaxy S24 Plus, Samsung continue de proposer une version 'standard' de taille moyenne, permettant d'être glissé dans toutes les poches. Et en fait, il a raison...

Petit, et moins cher

Alors que la plupart des smartphones Android, même à bas prix, deviennent des dalles de 7" (18 cm environ) de diagonale, certains font de la résistance. J'ai nommé Apple (l'iPhone 15 se contente de 6,1") et donc, Samsung (le S24 de base est doté d'un écran de 6,0", ou 6,2" si on compte le rectangle complet, sans retirer les bords arrondis - soit 15,5 cm environ). Moi qui utilise majoritairement des smartphones de grande taille (plutôt 7"), j'ai été séduit par la taille raisonnable du S24. 15 cm, c'est assez large pour regarder des vidéos sans se dire qu'elles sont petites, et assez petit pour se glisser dans la poche d'un jeans. On devrait donc être raisonnable, finalement. Seuls les joueurs pourraient me contredire, car plus on a d'espaces sur un écran tactile, plus on peut y placer des commandes et des zones d'interaction précises. Ceux-là devront ajouter 249€ ou 549€ (!) pour s'offrir un S24+ (6,7") ou un S24 Ultra (6,8"). Quand je vous disais qu'il fallait être raisonnable...

A part la taille de l'écran, le S24 a bien entendu d'autres limites, mais elles sont souvent légères. Le 24+ a un écran mieux défini (3120 x 1440 pixels contre 2340 x 1080), il est forcément plus lourd (196 grammes contre 167) et sa batterie est plus imposante (4.900 mAh contre 4.000). Le S24 Ultra est encore plus grand, un peu plus puissant, il intègre un stylet et un capteur photo supplémentaire de 200 MP qui permettra de s'amuser avec le zoom avant et après la prise de vue.

A bien y réfléchir, le S24 à 899€ est... une bonne affaire.