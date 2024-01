Les tests de Mathieu: à quoi sert la PlayStation Portal ?

Partager:

Le jeu vidéo a sauvé Sony ces dernières années, on peut le dire. Avec des activités en difficulté dans de nombreux domaines (télévision, équipement audio), des échecs dans d'autres (abandon des ordinateurs Vaio, stratégie ratée au niveau de la téléphonie mobile), l'activité PlayStation est une bouée financière pour le grand groupe historique japonais, mythe dans l'électronique depuis le milieu du 20e siècle. Avec 26 milliards de dollars en 2022, soit quasiment un tiers des revenus globaux, l'univers PlayStation pèse nettement plus que l'activité Electronics Products & Solutions (17 milliards), alors que cette dernière englobe depuis peu un tas de produits et activités. C'est quoi, la Portal ?

Indiscutable leader du marché des consoles devant Microsoft et Nintendo, Sony doit montrer qu'il innove. Il s'est donc lancé il y a quelques années dans l'aventure Portal. Après la défunte PSP qui était adorée des fans mais qui n'a pas trouvé sa place dans l'écosystème, Sony retente l'aventure de la console portable. Même si, je vous préviens immédiatement, la Portal n'est pas une console, mais une manette de PlayStation affublée d'un écran (tactile) permettant de jouer aux jeux que fait tourner la PlayStation 5, si vous êtes sur le même réseau Wi-Fi (et que celui-ci est performant). Oui, vous l'avez compris: la PlayStation 5 doit être allumée et fonctionner "normalement" pour que la Portal puisse être un dispositif de jeu déporté. On peut d'ailleurs, assez facilement, passer du combo classique 'PS5 + manette + TV' à la nouvelle proposition 'PS5 + Portal'. Une expérience potentiellement moins fluide Il est probable que cela dépende du téléviseur sur lequel la PlayStation est branchée. S'il s'agit d'un vieux modèle de qualité moyenne (simple Full HD, rafraîchissement de l'image faiblard, sans HDR), l'expérience sur la Portal sera potentiellement meilleure que sa version traditionnelle. En revanche, et c'est mon cas, si vous avez un téléviseur moderne, 4K, OLED et HDR, vous serez déçu, surtout si vous passez de l'un à l'autre. À lire aussi Les tests de Mathieu: JBL sort la carte vintage pour ses dernières enceintes "intelligentes", que valent-elles ?

Car il y a une légère latence. Sony recommande une connexion Wi-Fi performante de 15 Mbits/s (même si 5 peuvent suffire pour les jeux très légers), et dans ma maison de taille modeste, j'ai d'excellent routeur Wi-Fi 6. Hélas, la Portal ne supporte que le Wi-Fi 5, moins performant. Dès lors, en jouant à Spiderman 2, j'ai pu constater une certaine latence, même si, précision importante, celle-ci n'était pas rédhibitoire. Le jeu, pourtant très gourmand en graphisme, était assez fluide pour être joué avec plaisir. Mais clairement, mon expérience 'PS5 + TV de qualité + manette' était meilleure lors de mes sessions de jeu. Avec la Portal, je ressentais parfois un très léger délai entre l'appui d'une touche et son action, ou une très légère saccade lors des scènes dynamiques. Une excellente finition Ce que je viens d'écrire va en refroidir plus d'un. Mais la Portal a de nombreuses qualités. Sa première, évidente, est de permettre à un ado de laisser la TV du salon à ses parents tandis qu'ils jouent à la PS5 de manière déportée (et pour certaines familles, je suis sûr que c'est une grande qualité).