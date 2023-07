Les tests de Mathieu: Wiz mélange lampes connectées et caméra pour surveiller votre maison

Un matériel plus “léger”, un logiciel plus brouillon

Lentement mais sûrement, la domotique, dans son sens le plus grand public, gagne du terrain dans nos régions. Des nouveaux acteurs se lancent sur ce marché en demi-teinte, même s'il n’est pas encore vraiment mainstream - la maison connectée inquiète encore au niveau de la vie privée et de la facilité d’installation des appareils. Je vous parle aujourd’hui de Wiz, une start-up qui n’en est plus vraiment une: créée en 2017, elle a été rachetée en 2019 par Signify, la division “éclairage” du géant néerlandais Philips qui est surtout connue pour les solutions lumineuses Hue (pionnier dans les ampoules connectées). On peut considérer Wiz comme un concurrent “interne” de Hue, même s’il s’adresse aux plus jeunes générations au niveau de l’image de marque et des prix. J’ai comparé et même si les gammes sont différentes, les lampes et ampoules de Wiz sont deux fois moins chères, environ, que celles de Hue.

Cette différence de prix avec Hue a une explication assez logique. J’ai essayé des ampoules e27 (format classique, blanc/jaune, 9€), une lampe de table (Squire, couleurs, environ 59€) et la nouvelle caméra d’intérieur qui complète le “kit sécurité” dont je vous parle aujourd’hui (89€). Il s’agit de tarifs bien plus abordables que la concurrence bien installée (Hue, Arlo, etc), mais la finition du matériel est en retrait. Impossible de juger sur la durée, bien entendu, car je n’ai essayé ces appareils que durant deux semaines, mais la sensation lors de la prise en main et de l’installation est moins rassurante (la légèreté est souvent l’ennemi de la solidité, plastique). C’est de l’entrée de gamme, donc c’est normal. Et stratégiquement, ça permet à Signify de contrer ses nombreux concurrents chinois aux noms et aux logiciels improbables...

En parlant de logiciel, Wiz connait le parcours un peu difficile des start-ups: une application V1 qui coexiste avec l’application V2. Sans le savoir, j’ai téléchargé la V1 sur le Play Store, mais cette version n’intègre pas les règles domotiques de sécurité ayant fait leur apparition, je présume, avec la caméra récemment lancée. J’ai donc du réinstaller mes lampes avec la V2, et ce ne fut pas très simple (pour les remettre en mode “connexion”, il faut les éteindre et les allumer rapidement plusieurs fois, et ça n’a pas fonctionné du premier coup).

Wizz V2, le cœur du nouveau concept

Une fois proprement configuré (j’ai aussi eu un peu de mal à configurer la caméra, on sent que Wiz manque d’expérience dans les processus...), le “kit” qui n’en est pas vraiment un (il faut acheter les produits séparément) permet de configurer des routines de surveillance. L'application n'est pas trop complexe, mais malgré tout, il n'y a que les amateurs de gadgets et d'automations, aimant "configurer", qui apprécieront de consacrer plusieurs minutes à comprendre et définir ces règles. Elles peuvent être basées sur la localisation du smartphone: si vous quittez votre maison, la surveillance commence et au moindre mouvement, des lampes s'allumeront. Il est possible de stocker les scènes enregistrées en local ou sur le cloud (mais cette dernière option est payante). Cela prend un peu de temps à configurer, mais ça fonctionne.