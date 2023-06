Les tests de Mathieu: ce petit projecteur "tout en un" à 500€ fait des merveilles… dans certaines conditions

Avec la miniaturisation des composants, il est logique de trouver désormais des projecteurs au rapport encombrement/qualité/prix intéressant. Certains parlent de picoprojecteurs, et il est vrai que le Xgimi Mogo 2 Pro est petit: 16 cm de hauteur, 12 cm de largeur, 11 cm de profondeur ; il ressemble à une petite enceinte connectée (genre Sonos One). Son poids aussi vous permettra de l'emporter où vous voulez: 1,1 kg. Xgimi, nom assez imprononçable en Occident, est une entreprise chinoise qui ne fait que des projecteurs de petite taille, et ce depuis 2013. C'est donc un pure player, et pas un mastodonte de l'électronique qui touche-à-tout (comme Xiaomi, par exemple). Le picoprojecteur que j'ai essayé, le Mogo Pro 2, coûte 599€, et on le trouve dans des boutiques belges comme MediaMarkt et Vandenborre.

"Tout en un" Il faut le reconnaitre, à l'instar des imprimantes, les projecteurs sont souvent des sources de frustration et d'énervement quand on veut les utiliser. Connecter une source vidéo, faire sortir le son d'une manière ou d'une autre, régler l'image: c'est rarement une partie de plaisir. Heureusement, Xgimi a opté, dès le départ, pour un concept "tout en un" simple et facile à utiliser. Et d'après moi, c'est une petite révolution. Mais pourquoi ? Ce petit projecteur s'installe partout car il est très peu encombrant (il y a un pas de vis si vous avec des supports à enceinte) et peu bruyant (un souffle moyen). Exemple: votre table de nuit, si vous disposez d'un mur blanc en face !

Il est équipé de deux petites enceintes de 8W , donc pas besoin de le connecter à quoi que ce soit. La qualité générale est très moyenne, mais la puissance est étonnamment satisfaisante. On entendra toujours bien les dialogues, étant donné la quasi-absence de basse (bien légitime vu la compacité de l'appareil, et malgré la présence d'un petit radiateur passif qu'on distingue à l'arrière).

Il est enfin "intelligent", dans le sens où il tourne sous un vrai système d'exploitation autonome : Android TV. En deux mots, c'est une interface simplifiée et familière, vous pouvez télécharger toutes les applications de votre choix (Netflix, RTL play, YouTube, Spotify, etc), et elle intègre la notion très populaire de Chromecast (diffuser du contenu à partir d'un smartphone Android ou d'un navigateur Chrome). Cette interface incluant les paramètres se dirige avec une télécommande simple, fournie bien entendu. Une connexion Wi-Fi et c'est parti, vos services de vidéo préférés sont "intégrés" au projecteur...

Il y a des fonctions automatiques de correction de l'image: la mise au point se fait dès qu'on déplace l'appareil (mais vous pouvez le faire manuellement via la télécommande si nécessaire). L'image est donc toujours nette, tandis que la correction de la distorsion permet d'éviter les effets trapèze (on a donc toujours un joli rectangle 16:9 pour les films et séries). Tout ceci est rendu possible par les capteurs d'images présents à l'avant, qui ont pour but, également, de détecter la présence d'une personne, ce qui atténuera la lumière pour éviter les éblouissements parfois dangereux.

Quelle image ? De telles prouesses pour 599€, c'est assez dingue. Cependant, il est temps d'évoquer la qualité de l'image ; et c'est là que mes conclusions prennent une tournure moins joyeuse. Plus gros défaut, mais c'est normal vu la conception du Mogo 2 Pro: la luminosité maximale est très faible. Dès lors, il faut une obscurité totale pour profiter pleinement d'une vidéo. J'ai testé lors d'une journée ensoleillée, avec deux fenêtres occultées sur les 3 de mon salon, et le résultat est inutilisable : Le Mogo 2 Pro est donc destiné aux chambres à coucher principalement (ou nos salons durant les mois d'automne/hiver…). Dans ces conditions de très faible luminosité, vous apprécierez l'image Full HD (1920 x 1080 pixels). Du moins, jusqu'à ce que vous lanciez un film d'action où la scène bouge rapidement (typiquement, une course-poursuite). On aperçoit alors quelques saccades dans l'image, que la puce n'arrive pas à corriger. Je pense que ce n'est pas une remarque de connaisseur, tout le monde s'en rendra compte. Cependant, certains s'en accommoderont rapidement, d'autres resteront bloqués sur ce constat décevant.

Conclusion Le Mogo 2 Pro de Xgimi (599€) est une petite révolution qui simplifie et rend accessible à presque toutes les bourses le concept de "projecteur vidéo miniature tout en un". Il a cependant deux défauts qui peuvent être rédhibitoires pour certains: il faut une obscurité quasi-totale pour bien voir l'image, et on remarquera quelques saccades lors des mouvements rapides de l'image (pas tous les films, donc).