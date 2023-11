Plusieurs sites institutionnels inaccessibles, probablement à cause d'une cyberattaque

Plusieurs sites institutionnels sont jeudi soir momentanément indisponibles, possiblement à cause d'une cyberattaque du groupe de hackers prorusse "NoName". Ce dernier a critiqué sur X, anciennement Twitter, le soutien de la Belgique à l'Ukraine. Les sites de la Chambre, du Sénat et de la Monarchie sont touchés.

Le mois dernier, plusieurs sites institutionnels avaient également été un temps indisponibles à cause d'une attaque DDOS (par déni de service). Les sites web ne parvenaient alors pas à rétablir la connexion en raison du fait que les hackers utilisaient énormément d'ordinateurs pour envoyer un flux d'informations au serveur en question. Les sites web fonctionnaient alors plus lentement et ne répondaient parfois plus aux utilisateurs.