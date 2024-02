Avis aux personnes allergiques: la saison pollinique 2024 est lancée... avec un retard exceptionnel, voici pourquoi

Dès qu'il ne pleut plus, les concentrations sont vraiment à la hausse et on peut observer des pics

Si vous faites partie des 10% de Belges allergiques au pollen d'arbres de la famille des bétulacées (noisetier, aulne, bouleau et charme), prenez vos précautions. Vendredi dernier, un pic de pollen a été observé par Sciensano : "Ces derniers jours, les concentrations mesurées ont augmenté", confirme le bio-ingénieur Nicolas Bruffaerts, en charge de la surveillance des pollens en Belgique. "On a observé un pic saisonnier vendredi passé. Avec près de 600 grains par m3 d’air. Ça représente beaucoup, c'est même plus que le pic le plus élevé qu'on a observé l'année passée. Les personnes qui sont allergiques à ce type de pollen risquent vraiment d'avoir des symptômes assez lourds", ajoute-t-il.

Le calvaire des personnes allergiques débute pourtant un peu plus tard cette année. "Cette année, la saison du noisetier a été légèrement retardée à cause des semaines de gel qu'on a connu au mois de janvier. Elle coïncide avec la floraison de l'aulne, et ces deux types d'arbres sont en pleine floraison en ce moment. C'est pour ça que dès qu'il ne pleut plus, les concentrations sont vraiment à la hausse et on peut observer des pics", justifie le bio-ingénieur de Sciensano.

Une production de pollen d'habitude plus précoce et plus abondante

C’est à contre-courant de la tendance habituelle qui est un démarrage de période de pollen de plus en plus précoce. L’augmentation de la température observée ces dernières décennies exerce une pression sur le cycle de reproduction des arbres, ce qui se traduit par une production de pollen plus précoce et plus abondante. "Les arbres tels que l'aulne et le noisetier produisent de plus en plus, donc la tendance est à la hausse avec des saisons plus intenses", indique Nicolas Bruffaerts.